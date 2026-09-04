Katlanabilir iPhone için geri sayım: Apple fiyatıyla cep yakacak
Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı öne sürülen ilk katlanabilir iPhone modeli için geri sayım sürerken, cihazın fiyatı ve teknik özelliklerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce'un tahminlerine göre yeni model, şimdiye kadar satışa sunulan en pahalı iPhone olabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone'un ABD'deki başlangıç fiyatının 2.099 ila 2.299 dolar arasında olması öngörülüyor. Üst seviye konfigürasyonlarda ise fiyatın 3 bin doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor.
Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde katlanabilir model, 1.199 dolardan başlayan iPhone 17 Pro Max'i geride bırakarak Apple'ın bugüne kadarki en pahalı iPhone'u olacak.
Adı iPhone Ultra olabilir
Daha önce yayımlanan bir haberde Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu "iPhone Ultra" adıyla piyasaya sürebileceği öne sürülmüştü. Şirketten modelin adına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İki OLED ekran ve A20 Pro çip
TrendForce'un raporuna göre cihazın dış bölümünde 5,5 inç OLED ekran bulunacak. Telefon açıldığında ise kullanıcıları 7,8 inçlik OLED ekran karşılayacak. İç ekranın ProMotion teknolojisini desteklemesi ve 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunması bekleniyor.
Katlanabilir iPhone'un TSMC'nin 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanan A20 Pro işlemciden güç alacağı ve 12 GB RAM ile geleceği tahmin ediliyor.
Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı seçeneğin sunulabileceği belirtiliyor.
Touch ID geri dönebilir
Rapordaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Touch ID oldu. Apple'ın katlanabilir modelde parmak iziyle kimlik doğrulama teknolojisini yeniden kullanabileceği öne sürüldü.
Kamera tarafında ise 24 megapiksellik ön kameranın yanı sıra 48 megapiksel geniş açılı ve 48 megapiksel ultra geniş açılı olmak üzere iki arka kameranın bulunması bekleniyor.
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'una ilişkin tüm ayrıntıların 9 Eylül'de düzenlenmesi beklenen etkinlikte netlik kazanması bekleniyor.