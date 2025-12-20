Kimi basket oynuyor, kimi kahve yapıyor! Bu da robot alışveriş merkezi...
Dans eden köpeklerden kung fu yapan mini robotlara kadar onlarca farklı insansı robotun sergilendiği Çin'in başkenti Pekin'deki tüketici robotları alışveriş merkezi, robotların günlük yaşama entegrasyonunun nasıl olabileceğine dair çarpıcı bir tablo sunuyor.
Pekin’de açılan ve “dünyada bir ilk” olarak tanımlanan tüketici robotları alışveriş merkezi, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanıyla dikkat çekiyor. Merkez, robot satışından onarıma, yedek parça temininden uygulamalı tanıtımlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.
Alışveriş merkezinde dans eden robot köpekler, dostça pozlar veren kovboy robotlar ve her atışı isabetli yapan basketbolcu robotlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sergilenen robotlar yalnızca eğlence amaçlı değil; aynı zamanda ev, sanayi ve bakım hizmetlerine yönelik çözümler de sunuyor.
Merkezde en çok ilgi gören ürünlerden biri, “Wukong” adlı küçük ve sevimli bir robot. Çin kung fu hareketleri sergileyebilen bu mini robot, teknolojinin kültürel unsurlarla nasıl harmanlandığını gösteriyor.
Yetkililer, robotların yaşlı bakımı, sanayi kullanımı ve giderek artan şekilde ev içi kullanım için tasarlandığını belirtiyor. Hedef, robotların günlük yaşamın ve üretimin ayrılmaz bir parçası hâline gelmesi.
Çin, bugün 150’den fazla insansı robot şirketine ev sahipliği yapıyor. Ülkede geliştirilen bu teknolojiler, Çin’i robotik alanda küresel öncü konuma taşıyor.
Alışveriş merkezinde 100’ün üzerinde robot sergilenirken, mekân aynı zamanda hafta sonu gezintisine çıkan aileler ve teknoloji meraklıları için bir çekim noktası hâline gelmiş durumda.
Ziyaretçiler, robotların çocuklara kitap okuması ya da ev işlerinde yardımcı olması gibi senaryoların gelecekte günlük hayatı kolaylaştırabileceğini düşünüyor. Ancak herkes bu fikre sıcak bakmıyor.
Bazı ziyaretçiler robotları son derece ilgi çekici bulsa da, özellikle fiyatların yüksekliği satın alma kararını zorlaştırıyor. Merkezde robot fiyatları 100 Euro'nun altından yüz binlerce Euro'ya kadar çıkabiliyor.
Bu yıl Pekin yönetimi, robotik ve yapay zekâ dâhil olmak üzere ileri teknolojileri desteklemek amacıyla yaklaşık 15 milyar Euro'luk bir fon açıkladı. Bu adım, sektörün daha da büyümesini hedefliyor.
Merkezde bir de robot barista bulunuyor. Tek tuşla kahve hazırlayan bu makine, robotların gelecekte hayatımıza nasıl girebileceğine dair küçük bir ipucu sunuyor. Ancak şimdilik robotların günlük yaşama tam entegrasyonu için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu görülüyor.