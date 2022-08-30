Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de görücüye çıktı
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilendi.
Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna hazırlanan muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde organize edilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilendi.
Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, AA muhabirine, Akıncı uçuş eğitim merkezlerinde test ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.