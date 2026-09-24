Fiyat 249 dolara kadar indi



Meta, yeni ürün gamında daha düşük fiyatlı bir seçenek de duyurdu. Meta Adventurer adlı modelin başlangıç fiyatı 249 dolar olarak açıklandı ve şirket bunu şimdiye kadarki en erişilebilir Meta Glasses seçeneği olarak tanımlıyor. Siyah çerçeve ve gri camlarla sunulan model, şarj için takılabilir bir kutuyla geliyor. Ürün 23 Ekim’de Meta Glasses’ın satıldığı ülkelerde piyasaya çıkacak. Ancak Türkiye, şu aşamada bu model için açıklanan satış pazarları arasında yer almıyor. Bu nedenle 249 dolarlık etiket Türkiye fiyatı olarak değerlendirilmemeli.