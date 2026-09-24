Meta'nın yapay zekâ gözlükleri Türkiye'ye geliyor
Meta, Ray-Ban ve Oakley ile geliştirdiği yapay zekâ gözlüklerini yıl bitmeden Türkiye’de satışa sunacağını açıkladı. Yeni ürün ailesinde canlı çeviriden 3K videoya kadar uzanan özellikler bulunuyor; Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye satış takvimi ilk kez açıklandı
Meta Connect 2026’nın Türkiye açısından en önemli duyurularından biri, yapay zekâ gözlüklerinin yeni pazarlara açılması oldu. Şirket, Oakley Meta, Ray-Ban Meta ve Ray-Ban Meta Optics ürün ailelerinin Türkiye’de yıl bitmeden satışa sunulacağını açıkladı. Türkiye; Polonya, Portekiz, Güney Afrika, Endonezya ve Tayland gibi yeni pazarlarla birlikte genişleme listesine girdi. Kesin satış günü, mağaza ağı, çevrim içi satış kanalı ve Türkiye fiyatları ise henüz paylaşılmadı. Meta’nın Türkiye için akıllı gözlük genişleme planı böylece resmen duyurulmuş oldu.
Türkiye’ye hangi modeller gelecek?
Meta’nın resmi açıklamasında Türkiye için üç ürün ailesi adı verildi: Oakley Meta, Ray-Ban Meta ve Ray-Ban Meta Optics. Şirket hangi çerçeve, renk ve nesillerin ilk aşamada satışa çıkacağını ayrıca belirtmedi. Bu nedenle Connect 2026’da tanıtılan her yeni modelin otomatik olarak Türkiye’ye geleceği söylenemiyor. Türkiye’de satışın hangi mağazalar veya çevrim içi kanallar üzerinden yapılacağı da henüz açıklanmadı. Kesin olan nokta, Meta’nın akıllı gözlük ailesini yıl bitmeden Türkiye pazarına açmaya hazırlanması.
Telefonu çıkarmadan çeviri ve asistan
Meta’nın yapay zekâ gözlüklerindeki temel hedefi, günlük işlerde telefona uzanma ihtiyacını azaltmak. Şirketin anlattığı kullanım senaryoları arasında canlı konuşmaları çevirmek, spor sonuçlarını sormak, yakındaki restoranlar hakkında öneri almak, müzik dinlemek ve Meta AI ile sesli biçimde etkileşim kurmak bulunuyor. Muse adlı kişisel yapay zekâ ajanının da gözlüklere taşınması planlanıyor. Ancak bu özelliklerin tamamının Türkiye’de ilk günden açılıp açılmayacağı ve Türkçe desteğinin kapsamı henüz net değil.
Yeni Ray-Ban’da 3K video ve 6 mikrofon
Connect 2026’da tanıtılan Ray-Ban Meta’nın üçüncü nesli, donanım tarafında da önemli bir sıçrama yaptı. Yeni modelde 12 megapiksel kamera ve 3K Ultra HD video kaydı bulunuyor. Altı mikrofonlu yeni sistemin arka plan gürültüsünü yüzde 90’dan fazla azaltabildiği belirtiliyor. Pil ömrü dokuz saate kadar çıkarken, yeni işlem düğmesi Meta AI’a daha hızlı erişim sağlıyor. Küresel başlangıç fiyatı 449 dolar olarak açıklandı. Türkiye’de hangi üçüncü nesil seçeneklerin ve hangi fiyatla satılacağı ise henüz netleşmedi.
Kamerayı kaldıran yeni model de geldi
Meta, aynı etkinlikte Ray-Ban Meta Audio adını verdiği ilk yalnızca ses odaklı gözlüğünü de tanıttı. Bu modelde kamera bulunmuyor; müzik, podcast, telefon görüşmesi ve yapay zekâ asistanıyla sesli etkileşim öne çıkarılıyor. Clubmaster ve Burbank olmak üzere iki tasarım seçeneği bulunan ürün, 43 gram ağırlığında. Kamera bulunmaması, ürünü daha hafif ve daha sade bir yapıya taşıyor. Ancak Meta’nın Türkiye için yayımladığı pazar listesinde Ray-Ban Meta Audio adı ayrıca yer almıyor; bu modelin Türkiye satışı henüz doğrulanmış değil.
43 gramlık gözlük 12 saat çalışıyor
Ray-Ban Meta Audio’nun en dikkat çekici taraflarından biri pil ve ağırlık dengesi. Meta, 43 gramlık gözlüğün tek şarjla 12 saate kadar kullanılabildiğini, şarj kutusunun ise 48 saate kadar ek kullanım sağlayabildiğini belirtiyor. Model 23 farklı renk ve cam kombinasyonuyla hazırlanırken, farklı optik reçetelerle de uyumlu olacak. Ürün 349 dolardan başlayan fiyatla ön siparişe açıldı ve 13 Ekim’de sevkiyata başlayacak. Bu fiyat ve tarih küresel lansman için geçerli; Türkiye için ayrı bir satış takvimi açıklanmadı.
Fiyat 249 dolara kadar indi
Meta, yeni ürün gamında daha düşük fiyatlı bir seçenek de duyurdu. Meta Adventurer adlı modelin başlangıç fiyatı 249 dolar olarak açıklandı ve şirket bunu şimdiye kadarki en erişilebilir Meta Glasses seçeneği olarak tanımlıyor. Siyah çerçeve ve gri camlarla sunulan model, şarj için takılabilir bir kutuyla geliyor. Ürün 23 Ekim’de Meta Glasses’ın satıldığı ülkelerde piyasaya çıkacak. Ancak Türkiye, şu aşamada bu model için açıklanan satış pazarları arasında yer almıyor. Bu nedenle 249 dolarlık etiket Türkiye fiyatı olarak değerlendirilmemeli.
Yıl sonunda 100’den fazla seçenek olacak
Meta, yapay zekâ gözlüklerini tek bir teknoloji ürünü olmaktan çıkarıp geniş bir aksesuar ailesine dönüştürmeyi hedefliyor. Şirket yıl sonuna kadar Ray-Ban, Oakley ve Meta Glasses markaları altında 100’den fazla gözlük seçeneği sunacağını açıkladı. Yeni çerçeveler daha ince tasarım, daha uzun pil ömrü, reçeteli cam desteği ve farklı kullanım senaryolarına odaklanıyor. Türkiye satışının başlamasıyla birlikte asıl merak konusu, hangi modellerin ilk etapta geleceği, hangi özelliklerin Türkçe çalışacağı ve küresel fiyatların yerel etiketlere nasıl yansıyacağı olacak.