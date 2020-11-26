Milyonlarca yaşanabilir gezegen olabilir Kepler uzay teleskobundan alınan verilerle yapılan bir araştırmaya göre, Güneş'e benzer sıcaklıktaki yıldızların yaklaşık yarısı, yüzeyinde sıvı suyu destekleyebilen kayalık bir gezegene sahip olabilir.

NASA'dan emekli olan Kepler uzay telekobundan alınan veriler kullanılarak yapılan bir araştırma, Güneş'e benzer sıcaklıktaki yıldızların yarısının, yüzeyinde sıvı suyu destekleyebilen kayalık bir gezegene sahip olabileceğini ortaya koydu. 1 | 7

The Astronomical Journal'da yayımlanacak çalışmanın sonuçlarına göre, bu yıldızlar yaşanabilir dünyalardan en az 300 milyonunu barındırıyor. 2 | 7

Bu dış gezegenlerden bazıları güneşimizden 30 ışıkyılı uzaklıkta bulunurken, en yakını ise Samanyolu Galaksisi'nden 20 ışıkyılı uzaklıktaki komşularımız olabilir. 3 | 7