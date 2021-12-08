NASA Uzay Sergisi İstanbul'da NASA Uzay Sergisi, Metropol İstanbul’da ziyarete açıldı.

Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 m2 büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. 1 | 21

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde parçanın yer aldığı sergi, uzaya, gezegenlere, Ay'a, astronot ve kozmonotlara ait ne varsa görmek, dokunmak, izlemek isteyen ziyaretçilere gerçek bir deneyim yaşatacak. 2 | 21

NASA'nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkânı sunarken, ziyaretçilerini evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor. 3 | 21