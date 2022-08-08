Oyun devleri 'hayal kırıklığı' yarattı
Microsoft, Sony ve Nintendo gibi oyun devlerinin performansları hayal kırıklığı yarattı.
Microsoft, Sony ve Nintendo gibi oyun devlerinin performansları hayal kırıklığı yarattı. Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi ile insanların açık hava etkinliklerine yönelmesi ve devam eden çip krizi şirketlerin düşen performansların nedenleri arasında gösterildi. Ayrıca enflasyonun yükselmesi ile uzaktan çalışmanın da daralmaya yol açtığı kaydedildi.
CNBC'de yer alan habere göre video oyunlarına yönelik harcamalarda ciddi bir daralma yaşandı. Araştırma şirketi NPD’ye göre, Amerikalıların ikinci çeyrekte oyun harcamaları yüzde 13 düşüşle 12.4 milyar dolara indi.
Sony’nin 31 Haziran’da sona eren mali yıllık finansal sonuçlarına göre, oyun konsolu satışları yıllık bazda yüzde 2 düşerken, şirketin kârı yüzde 37 geriledi. Şirket kâr tahminini yüzde 16 oranında düşürdü. Sony’nin CFO’su Hiroki Totoki, kullanıcıların evden çıkmasıyla oyun pazarının büyümesinin yavaşladığını belirtti. PlayStation oyuncu tabanındaki toplam oyun süresi ise yüzde 15 azaldı.
Mali takviminde nisan-haziran dönemini 4. çeyrek olarak kabul eden Microsoft’un toplam oyun gelirleri yıllık yüzde 7 düştü. Xbox satışları yüzde 11 gerilerken, oyun içeriği ve hizmet gelirleri yüzde 6 düşüş kaydetti. Microsoft'un satın aldığı Activision Blizzard'ın net kârı yüzde 70 ve gelirleri yüzde 29 kayıp yaşadı.