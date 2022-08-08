Oyun devleri 'hayal kırıklığı' yarattı

Microsoft, Sony ve Nintendo gibi oyun devlerinin performansları hayal kırıklığı yarattı. Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi ile insanların açık hava etkinliklerine yönelmesi ve devam eden çip krizi şirketlerin düşen performansların nedenleri arasında gösterildi. Ayrıca enflasyonun yükselmesi ile uzaktan çalışmanın da daralmaya yol açtığı kaydedildi.

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