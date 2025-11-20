Oyunseverlere müjde: PlayStation 5 'Cuma' indirimine giriyor
Sony, bu yıl gerçekleştirilecek Black Friday indirim döneminde PlayStation 5 almak isteyenler için dikkat çeken fiyat avantajı sağlayacak. 21 Kasım’da başlayacak kampanya doğrultusunda PS5’in hem diskli modeli hem de dijital versiyonunda 100 dolarlık indirim uygulanacağı duyuruldu. 4 bin 235 TL'ye denk gelen indirimin Türkiye'de geçerli olup olmayacağı da belli oldu.
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, kataloğundaki en önemli ürünlerden biri olarak görülen PlayStation 5 için indirim hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Bu yılki Black Friday döneminde popüler oyun konsolunun fiyatına 100 dolarlık bir düşüş uygulanacak.
PlayStation 5'de 100 dolarlık indirim
21 Kasım’dan itibaren ABD başta olmak üzere "belirlenen bazı pazarlarda" PS5 modelleri 100 dolar daha düşük fiyatla satışa sunulacak.
PlayStation 5'in fiyatı ne kadar?
PlayStation 5’in diskli versiyonu şu anda 549 dolar, dijital modeli ise 449 dolar seviyesinde bulunuyor. Yüksek döviz kuru ve vergi yükü nedeniyle dünyada gençlerin kolayca ulaşabildiği bu cihaz, Türkiye’de çok daha pahalı hâle geliyor.
İndirim, PS5 Slim ile Spider-Man 2 temalı özel paketler dahil olmak üzere pek çok model için geçerli olacak.
Belirli süre ve stoklarla sınırlı tutulacak
Sony aynı dönemde DualSense kontrolcüler ve bazı oyunlarda da ek fiyat avantajları sağlayacak. Kampanyanın belirli bir süre için geçerli olacağı ve stoklarla sınırlı tutulacağı ifade ediliyor.
PlayStation 5 indirimi Türkiye'de geçerli olacak mı?
Öte yandan söz konusu indirimlerin Türkiye’de geçerli olup olmayacağı konusunda hâlen net bir açıklama yok. Şirketin Türkiye'de distribütör üzerinden faaliyet göstermesi, Türkiye pazarında fiyat indirimi ihtimalini de düşürüyor. Kampanya Türk Lirası'na çevrildiğinde indirim 4 bin 235 TL'ye denk geliyor.