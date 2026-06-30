Portekiz'den savaş uçaklarını radardan gizleyecek teknoloji

Enstitü, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa’da patent aldı. Ancak projenin en kritik başlıklarından biri askeri havacılık uygulamaları olarak öne çıkıyor. Hedef, büyük bir askeri uçağın radar izini ciddi ölçüde azaltmak. Yapılan değerlendirmelere göre bir F-16 savaş uçağının radar ekranında kuş boyutunda bir iz bırakması mümkün olabilir.

Savaş senaryolarında uçakların radar izini küçültmek önemli bir taktik avantaj sağlayabilir. Bir uçağın radarlar tarafından hiç algılanmaması en güçlü senaryo olarak görülse de, tespitin gecikmesi bile askeri görevlerin seyrini etkileyebilir. Gonçalves de radar tespit süresini mümkün olduğunca geciktirmenin kritik önem taşıdığını belirtiyor.