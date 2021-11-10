SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'na yerli yazılımlar için imzalar atıldı

Bu kapsamda, mühendislik analizi yapan yazılımlar geliştirerek bu tür yazılımların yerli/milli olarak kullanılabilmesini sağlama amacıyla kurulan Simularge ile havacılık ve uzay teknolojileri alanında kullanılan itki ve güç sistemleri, yer test düzenekleri, tepkimeli akışlar, enerji ve benzeri alanlarda yazılım ve donanım anlamında özgün ürünler tasarlayabilen Melina Aero iş birliği yapacak.

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