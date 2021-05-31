Samsung, tablet ailesinin yeni üyelerini tanıttı Samsung Electronics, tablet portföyüne en yeni üyeleri Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite modellerini ekledi.

Galaxy Tab S7 FE, birden fazla işi aynı anda yapmayı mümkün kılan geniş bir ekran ile geliyor. 12,4 inç ekrana sahip olan Galaxy Tab S7 FE, LTE bağlantısını da destekliyor. 1 | 7

Tabletle birlikte gelen S Pen, geniş ekranı en verimli biçimde kullanmayı sağlıyor. Samsung Notes uygulamasıyla birlikte kullanıcılar, el yazısını metne çevirebiliyor. 2 | 7

Çoklu Aktif Pencere özelliğiyle 3 uygulamanın aynı anda görüntülenebildiği Galaxy Tab S7 FE'nin Samsung DeX ve Book Cover klavyesi sayesinde de tablet dizüstü bilgisayar gibi kullanılıyor.

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