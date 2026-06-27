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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu

Sony, Japonya'da yıllardır ilgi gören yapay zekâ destekli robot köpek Aibo'nun satışını sona erdirme kararı aldı. Şirket, stokların tükenmesinin ardından yeni satış yapmayacak ancak mevcut kullanıcılar için teknik destek ve onarım hizmetlerini sürdürecek.

Remziye Karakuş
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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 1

Teknoloji devi Sony, Japonya'da büyük ilgi gören ikonik robot köpeği Aibo için önemli bir karar aldı.

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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 2

Şirket, iş faaliyetlerini yeniden yapılandırma süreci kapsamında Aibo'nun Japonya'daki satışlarını stoklar tükendiğinde tamamen durduracağını açıkladı. Buna karşın mevcut kullanıcılar için servis hizmetleri devam edecek.

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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 3

Sony Group Corp., Aibo robot köpeğinin Japonya'daki satışlarını mevcut stokların tükenmesiyle birlikte sonlandıracağını duyurdu.

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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 4

Kararın, şirketin gelecekteki iş hizmetlerini optimize etmeyi amaçlayan kapsamlı bir değerlendirme sürecinin parçası olduğu belirtildi.

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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 5

Şirket, Aibo sahiplerinin mağdur olmayacağını vurgulayarak yedek parça temini, bakım ve onarım hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 6

Ayrıca yapay zekâ destekli robot evcil hayvanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış ve pazarlama faaliyetlerinin de devam edeceği bildirildi.

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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 7

Bulut tabanlı hizmetlere bağlanabilen mevcut Aibo modeli 2018 yılında piyasaya sürüldü. 

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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 8

Bu model, Sony'nin 1999 yılında tanıttığı ve daha sonra üretimini sonlandırdığı ilk Aibo'nun yeniden geliştirilmiş versiyonu olarak kullanıcılarla buluşmuştu.

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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 9

Şirket bugüne kadar kaç adet Aibo sattığını ise açıklamadı. Aibo, özellikle evcil hayvan beslemesi mümkün olmayan kişiler ile dünyanın en hızlı yaşlanan toplumlarından biri olan Japonya'daki yaşlı kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü.

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Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu - Resim: 10

Gerçek bir evcil hayvan deneyimine yakın etkileşim sunan robot köpek, yıllar içinde Sony'nin en dikkat çeken teknoloji ürünlerinden biri haline geldi.

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