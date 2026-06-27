Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu
Sony, Japonya'da yıllardır ilgi gören yapay zekâ destekli robot köpek Aibo'nun satışını sona erdirme kararı aldı. Şirket, stokların tükenmesinin ardından yeni satış yapmayacak ancak mevcut kullanıcılar için teknik destek ve onarım hizmetlerini sürdürecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Teknoloji devi Sony, Japonya'da büyük ilgi gören ikonik robot köpeği Aibo için önemli bir karar aldı.
Şirket, iş faaliyetlerini yeniden yapılandırma süreci kapsamında Aibo'nun Japonya'daki satışlarını stoklar tükendiğinde tamamen durduracağını açıkladı. Buna karşın mevcut kullanıcılar için servis hizmetleri devam edecek.
Sony Group Corp., Aibo robot köpeğinin Japonya'daki satışlarını mevcut stokların tükenmesiyle birlikte sonlandıracağını duyurdu.
Kararın, şirketin gelecekteki iş hizmetlerini optimize etmeyi amaçlayan kapsamlı bir değerlendirme sürecinin parçası olduğu belirtildi.
Şirket, Aibo sahiplerinin mağdur olmayacağını vurgulayarak yedek parça temini, bakım ve onarım hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.
Ayrıca yapay zekâ destekli robot evcil hayvanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış ve pazarlama faaliyetlerinin de devam edeceği bildirildi.
Bulut tabanlı hizmetlere bağlanabilen mevcut Aibo modeli 2018 yılında piyasaya sürüldü.
Bu model, Sony'nin 1999 yılında tanıttığı ve daha sonra üretimini sonlandırdığı ilk Aibo'nun yeniden geliştirilmiş versiyonu olarak kullanıcılarla buluşmuştu.
Şirket bugüne kadar kaç adet Aibo sattığını ise açıklamadı. Aibo, özellikle evcil hayvan beslemesi mümkün olmayan kişiler ile dünyanın en hızlı yaşlanan toplumlarından biri olan Japonya'daki yaşlı kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü.
Gerçek bir evcil hayvan deneyimine yakın etkileşim sunan robot köpek, yıllar içinde Sony'nin en dikkat çeken teknoloji ürünlerinden biri haline geldi.