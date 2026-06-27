Sony'den sürpriz karar! Efsane robot köpek Aibo'nun satışı durduruldu

Şirket bugüne kadar kaç adet Aibo sattığını ise açıklamadı. Aibo, özellikle evcil hayvan beslemesi mümkün olmayan kişiler ile dünyanın en hızlı yaşlanan toplumlarından biri olan Japonya'daki yaşlı kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü.