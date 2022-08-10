Teknoloji devleri için yeni ürün sezonu başlıyor Apple, Samsung, Google, Amazon, Meta gibi teknoloji devleri için yeni ürünlerini tanıtacağı dönem başlıyor. Ağustos ayından kasım ayına olan dönemde yeni nesil akıllı telefon ve akıllı saatlerin yanı sıra güvenlik dronları ve robotların piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni ürün sezonunun açılışını Samsung yapacak. Samsung, bugün yeni katlanabilir telefonlarının tanıtımını yapacak. Apple ise klasikleşmiş sonbahar etkinliğiyle ürünlerini tanıtacak. Tatil sezonu olarak bilinen Kasım-Aralık dönemi Apple'ın bilançosu için oldukça önemli. Şirket geçen yıl 25 Aralık'ta sona eren çeyreklik dönemde 123,9 milyar dolar ile rekor gelir açıklamıştı. iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik merakla bekleniyor. Geçen yıl Astro robotu ile dikkatleri üzerine çeken Amazon da yakından izlenecek. Facebook'un ise sanal gerçeklik için yeni donanımları piyasaya sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. 1 | 6

SAMSUNG Akıllı telefon endüstrisinin dev şirketlerinden Samsung, bugün yeni nesil katlanabilir Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün tanıtımını yapacak. Samsung'un yeni telefonlarının fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Samsung Unpacked lansman etkinliği öncesinde elde edilen bilgilere göre Z Fold 4, 6,2 inç dış ekran ve 7,6 inç iç ekran ile selefiyle aynı ekran boyutlarına sahip olacak. 12 GB RAM'e sahip olması beklenen telefonun S Pen desteği olacak. Samsung'un yeni kulaklıkları, tabletleri ve akıllı saatleri tanıtması da sürpriz olmayacak. Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı 1.799 dolar, Galaxy Z Flip 3'ün ise 1.000 dolardı. Ayrıca geçen sene Galaxy Buds 2 ve Galaxy Watch 4′ün tanıtımı yapılmıştı. 2 | 6

APPLE Eylül ayı etkinlikleri ile meşhur Apple'dan da iPhone 14 hamlesinin gelmesi bekleniyor. Merakla beklenen yeni telefon ailesinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı tahmin ediliyor. Apple'ın mini modelinden vazgeçebileceği bunun yerine uygun fiyatlı bir model gelebileceği ifade ediliyor. Apple'dan ayrıca yeni bir SE modeli, Series 8 ve üç yeni Apple Watch modeli gelebilir. Apple, geçen yılki etkinliğinde iPhone 13 ailesi ile iPad ve Apple Watch Series 7′yi tanıtmıştı. Teknoloji meraklıları, Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı AR/VR donanımından bir bilgi gelip gelmeyeceğini de takip edecek. 3 | 6