Telefonunuzun kilit ekranında asla görünmesin!

Banka ve kredi kartı bildirimleri

“5.000 TL harcama yapıldı”, “Hesabınıza 40.000 TL yatırıldı” veya para transferlerine ilişkin bildirimlerin kilit ekranında görünmesi de kişisel finansal bilgilerin çevredeki kişiler tarafından görülmesine neden olabilir. Banka bildirimlerini tamamen kapatmak yerine bildirim içeriğinin kilit ekranında gizlenmesi daha doğru bir seçenek olabilir. Böylece işlem uyarıları alınmaya devam ederken ayrıntılar telefon açılmadan görüntülenmez.