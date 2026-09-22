Telefonunuzun kilit ekranında asla görünmesin!
Telefonların kilit ekranında görünen bildirimler büyük kolaylık sağlıyor. Ancak telefonun kilidini açmadan okunabilen bazı mesajlar, kişisel ve finansal bilgilerin başkalarının eline geçmesine neden olabilir. Özellikle SMS ile gelen tek kullanımlık doğrulama kodlarının ekranda açık biçimde görünmesi güvenlik açısından gereksiz risk yaratır.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SMS doğrulama kodları
Banka, e-posta, sosyal medya ve alışveriş hesaplarına giriş sırasında gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodları (OTP) kilit ekranında gösterilmemeli. Telefon masada, araçta veya başka kişilerin görebileceği bir yerdeyken gelen kodun bildirim önizlemesinde açıkça görünmesi, kodun telefonun kilidi açılmadan okunabilmesine yol açabilir.
Banka ve kredi kartı bildirimleri
“5.000 TL harcama yapıldı”, “Hesabınıza 40.000 TL yatırıldı” veya para transferlerine ilişkin bildirimlerin kilit ekranında görünmesi de kişisel finansal bilgilerin çevredeki kişiler tarafından görülmesine neden olabilir. Banka bildirimlerini tamamen kapatmak yerine bildirim içeriğinin kilit ekranında gizlenmesi daha doğru bir seçenek olabilir. Böylece işlem uyarıları alınmaya devam ederken ayrıntılar telefon açılmadan görüntülenmez.
Şifre sıfırlama ve hesap kurtarma mesajları
“Şifrenizi değiştirmek için…”, “Hesabınızı doğrulayın” veya “Şifre sıfırlama talebi aldık” gibi mesajlar özellikle hassastır. Bu bildirimler, hangi hizmetleri kullandığınızın yanı sıra hesabınızda o anda bir güvenlik işlemi yürütüldüğünü de gösterebilir. İçeriğin kilit ekranında gösterilmemesi riski azaltır.
E-posta ve mesajların içeriği
WhatsApp, SMS, e-posta ve diğer mesajlaşma uygulamalarında gönderen kişinin adıyla birlikte mesajın tamamının kilit ekranında görünmesi ciddi bir mahremiyet sorunu oluşturabilir. İş yazışmaları, özel konuşmalar, adresler, randevular veya kişisel bilgiler telefonun kilidi açılmadan okunabilir. Bildirim gelebilir ancak mesaj içeriğinin önizlemesi gizlenebilir.
Sağlık, randevu ve kişisel hesap bildirimleri
Hastane randevuları, laboratuvar sonuçları, reçete veya sağlık uygulamalarından gelen bildirimlerin içeriği de kilit ekranında açık bırakılmamalı. Aynı durum kişisel hesaplardan gelen hassas bildirimler için de geçerli.
Bildirimleri tamamen kapatmanız gerekmiyor
Buradaki kritik ayrım bu. Güvenlik için bütün bildirimleri kapatmak şart değil. Telefon, yeni bir bildirim geldiğini gösterebilir; ancak mesajın içeriği telefonun kilidi açılıncaya kadar gizli tutulabilir. Böylece özellikle SMS doğrulama kodları, banka işlemleri, şifre sıfırlama mesajları, özel yazışmalar ve kişisel bildirimler kilit ekranına bakan başka kişiler tarafından doğrudan okunamaz.