Tesla o özelliğini aboneliğe bağlayacak: Aylık ücret ödemeyen kullanamayacak

FSD sistemi nedir?

FSD (Full Self-Driving), Tesla tarafından geliştirilen ve araçların sürücü müdahalesi olmadan kendi kendine hareket etmesini hedefleyen gelişmiş bir sürüş destek teknolojisidir. Sistem; kamera, sensör ve yapay zekâ yazılımı sayesinde şerit takibi, otomatik hızlanma-frenleme, kavşaklarda durma-kalkma ve yönlendirme gibi görevleri yerine getirir. FSD, her şeye rağmen tamamen otonom kabul edilmez ve sürücünün her an araca müdahaleye hazır olması gerekir.