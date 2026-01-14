Tesla o özelliğini aboneliğe bağlayacak: Aylık ücret ödemeyen kullanamayacak
Tesla, Full Self-Driving (FSD) hizmetinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Elon Musk’ın açıklamasına göre 14 Şubat’tan sonra FSD’nin tek seferlik satışı sona erecek ve sistem yalnızca aylık abonelik modeliyle sunulacak. Otonom sürüş özelliğinin geldiği sistemin aylık ücreti de belli oldu.
Tesla CEO’su Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımla FSD (Full Self-Driving) hizmetine ilişkin önemli bir değişikliği duyurdu.
Musk, Tesla’nın 14 Şubat’tan sonra FSD’nin tek seferlik satışını sonlandıracağını ve sistemin yalnızca aylık abonelik modeliyle sunulacağını açıkladı.
"Yalnızca aylık abonelere sunulacak"
Musk paylaşımında, "Tesla, 14 Şubat'tan sonra FSD satışını durduracak. FSD, bundan sonra yalnızca aylık abonelik olarak sunulacak" ifadelerini kullandı.
Musk kararın gerekçesine ilişkin ise detay vermedi. Bloomberg’in haberine göre, FSD abonelikleri aylık 99 dolar bedelle şimdiden kullanıcılara sunulmuş durumda.
Söz konusu adım, ABD’de yaklaşık 8 bin dolara ulaşan FSD için yüksek peşin ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıracak
BYD rekabeti kararı etkiledi
Tesla’nın son dönemde satış performansında gerileme yaşaması ve elektrikli araç üretiminde liderliği Çinli BYD’ye kaptırması, şirketin stratejik önceliklerini de etkiledi.
Bu kapsamda Tesla’nın FSD, robot taksiler ve insansı robotlar gibi teknoloji odaklı alanlara daha fazla ağırlık verdiği değerlendiriliyor.
FSD sistemi nedir?
FSD (Full Self-Driving), Tesla tarafından geliştirilen ve araçların sürücü müdahalesi olmadan kendi kendine hareket etmesini hedefleyen gelişmiş bir sürüş destek teknolojisidir. Sistem; kamera, sensör ve yapay zekâ yazılımı sayesinde şerit takibi, otomatik hızlanma-frenleme, kavşaklarda durma-kalkma ve yönlendirme gibi görevleri yerine getirir. FSD, her şeye rağmen tamamen otonom kabul edilmez ve sürücünün her an araca müdahaleye hazır olması gerekir.