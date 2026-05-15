Trump’ın altın telefonu piyasada, teslimatlar başladı

T1 Smartphone için beklenen süreç başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan 499 dolarlık altın renkli telefonun ilk siparişleri kullanıcılarla buluşurken, gelişmenin ardından Trump bağlantılı kripto varlıklarda da hareketlilik yaşandı.

Aylar süren üretim tartışmaları ve “Made in America” eleştirileri sonrası Trump Mobile’ın T1 modeli resmen sevkiyata çıktı.

İlk olarak Ağustos 2025’te piyasaya sürülmesi planlanan cihaz, yaşanan gecikmeler nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Ön sipariş veren müşterilere telefonların teslim edilmeye başlanmasıyla birlikte Trump markalı ürünlere yönelik ilgi yeniden arttı. 

Şirket CEO’su Pat O'Brien, cihazların ABD’de monte edildiğini açıkladı.

6.78 inç ekran, Snapdragon işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle gelen telefonun Android işletim sistemi kullandığı belirtildi.

Şirket ayrıca aylık 47.45 dolarlık “47 Plan” isimli mobil paketini de tanıttı.

Telefon sevkiyat haberlerinin ardından Official Trump tokenında yükseliş görüldü. Token fiyatı 14 Mayıs’ta 2.36 dolar seviyesine çıktı.

Buna rağmen kripto varlığın son bir ayda yüzde 16, son altı ayda ise yüzde 66’dan fazla değer kaybettiği belirtiliyor.

Uzmanlar, Trump bağlantılı haber akışının siyasi temalı kripto paralarda kısa süreli hareketlilik yarattığını ifade ediyor.

