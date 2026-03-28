Türkiye ekran saati ortalamasında fark attı! İşte en çok kullanılan uygulamalar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre Türkiye’de çevrim içi medya kullanımı haftada 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Sosyal medyada geçirilen süre de dünya ortalamasını aşarken, kullanıcılar en fazla zamanı Instagram, YouTube ve TikTok’ta harcıyor. İşte en çok kullanılan uygulamalar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de ve dünyada dijital platformlarda geçirilen sürelere ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada çevrim içi medya ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarına değindi.
“We Are Social 2026” verilerine göre dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanımının 18 saat 36 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye’de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya yükseldiğini aktardı.
Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık." ifadelerini kullandı.
Günlük kullanım verilerine de değinen Uraloğlu, Türkiye’de kullanıcıların en çok vakti Instagram’da geçirdiğini ifade etti.
YouTube’da bu süre 1 saat 28 dakika, TikTok’ta ise 1 saat 25 dakika olarak ölçüldü.