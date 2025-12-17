Türkiye'nin yarısından fazlası yapay zeka kullanıyor!
Türkiye genelinde yapılan “Toplumda Yapay Zeka Algısı” araştırması, yapay zekaya yönelik farkındalık ve kullanımın hızla arttığını gösterdi. Toplumun yüzde 80’inden fazlası yapay zekadan haberdar olurken, ChatGPT açık ara en bilinen ve en çok kullanılan araç oldu. Türkiye, günlük kullanım oranında dünya ortalamasını geride bıraktı. Araştırmaya göre, Türkiye'nin yarısından fazlası yapay zeka kullanıyor.
Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) Türkiye genelinde gerçekleştirdiği “Toplumda Yapay Zeka Algısı” araştırmasından derlediği bulgulara göre, yapay zekaya yönelik farkındalık arttı.
Toplumun yüzde 80'i yapay zekadan haberdar
Anadolu Ajansı'nın aktardığı araştırma sonuçları, Türkiye’de toplumun yüzde 80,5’inin yapay zekadan haberdar olduğunu ortaya koydu. Üretken yapay zeka araçlarını duyanların oranı yüzde 59,7 olurken, “agentic AI” araçlarını bilenlerin oranı yüzde 30,7 olarak ölçüldü.
Yüzde 11'i 'iyi derecede', yüzde 38'i de 'az çok' biliyor
Yapay zeka, üretken yapay zeka ya da “agentic AI” araçlarından en az birini duyduğunu belirten katılımcıların yüzde 50,1’i bu alanlarda “temel düzeyde” bilgiye sahip olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 11,1’i teknolojiyi “iyi derecede”, yüzde 38,8’i ise “az çok” bildiğini belirtti.
En bilineni; ChatGPT
Türkiye’de en fazla bilinen yapay zeka aracı yüzde 88 ile ChatGPT olurken, Gemini yüzde 35,4, DeepSeek yüzde 15,6 ve Grok yüzde 13,1 oranlarıyla ChatGPT’yi izledi.
Katılımcıların yüzde 57'si yapay zekayı kullanıyor
Rapora göre Türkiye, yapay zeka kullanım oranında dünya ortalamasının belirgin biçimde üzerinde yer aldı. Katılımcıların yüzde 57,6’sı günlük yaşamında yapay zeka araçlarından yararlandığını belirtirken, dünya genelinde bu oranın yüzde 16 seviyesinde kaldığı kaydedildi.
Türkiye'de en çok kullanılan yapay zeka hangisi?
Türkiye’de en çok bilinen yapay zeka aracı olan ChatGPT, kullanım sıralamasında da açık ara ilk sırada yer aldı. ChatGPT’nin kullanım oranı yüzde 82,8 olurken, onu yüzde 43 ile Gemini, yüzde 25,8 ile DeepSeek, yüzde 24,1 ile Copilot, yüzde 17,2 ile Grok ve yüzde 11,5 ile Canva takip etti.
Yapay zeka kullananların yüzde 41,8’i bu araçlardan “kişisel”, yüzde 39,4’ü “iş”, yüzde 27,5’i ise “eğitim” amaçlı yararlandığını dile getirdi.
Fikir üretildi, bilgi edinildi
İş amaçlı kullanımda yüzde 78,6 ile “bilgi arama” ve yüzde 68,1 ile “fikir üretme” öne çıktı. Kişisel kullanımda ise katılımcıların yüzde 20’si bilgi edinme ve araştırma, yüzde 16,7’si günlük yaşam ihtiyaçları için yapay zekayı tercih ettiğini bildirdi.
Ücretli kullanım yüzde 8,8'de kaldı
Araştırmada, kullanım oranları yüksek olmasına rağmen yapay zeka uygulamaları için ücret ödeyenlerin oranının görece düşük kaldığı da tespit edildi. Buna göre ücretli hizmet kullananların oranı yüzde 8,8 olurken, yapay zeka kullanıcılarının yüzde 22,2’si önümüzdeki 6 ay içinde ücretli hizmetlere geçmeyi düşündüğünü ifade etti.