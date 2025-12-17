Türkiye'de en çok kullanılan yapay zeka hangisi?

Türkiye’de en çok bilinen yapay zeka aracı olan ChatGPT, kullanım sıralamasında da açık ara ilk sırada yer aldı. ChatGPT’nin kullanım oranı yüzde 82,8 olurken, onu yüzde 43 ile Gemini, yüzde 25,8 ile DeepSeek, yüzde 24,1 ile Copilot, yüzde 17,2 ile Grok ve yüzde 11,5 ile Canva takip etti.