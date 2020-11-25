Twitter eski özelliğini geri getiriyor

Reuters'ın haberine göre, Twitter kararı kullanıcılarının değerlendirmeleri sonucunda aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler bulunacak.