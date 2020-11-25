Twitter eski özelliğini geri getiriyor
Popüler sosyal ağlardan Twitter, bir süredir ara verdiği bir özelliği yeniden kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
Mikro blog platfomu Twitter, hesapların doğrulanmasını sağlayan mavi tik uygulamasının 2021'de yeniden başlayacağını duyurdu.
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Reuters'ın haberine göre, Twitter kararı kullanıcılarının değerlendirmeleri sonucunda aldı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler bulunacak.
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Twitter mavi tik uygulamasını 2017'de durdurmuştu.
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