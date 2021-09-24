Twitter'da Bitcoin ile bahşiş dönemi
Twitter kullanıcıları, sevdikleri içerik üreticilerine Bitcoin ile bahşiş gönderebilecek.
Dünya genelinde Twitter kullanıcıları, birbirlerine uygulama üzerinden 'bahşiş' gönderebilecek.
Kullanıcılar birbirlerine itibari parayla bahşiş göndermenin yanı sıra, Lightning Network'ü kullanarak kripto para ile de bahşiş gönderebilecekler.
Bahşiş özelliği, şu anda yalnızca iOS kullanıcıları için aktif hale geldi. Android cihazlarda ise ilerleyen dönemlerde uygulamaya alınması bekleniyor.
iOS kullanıcıları, Cash App gibi uygulamaları kullanarak bahşiş kutusu özelliğini kullanabiliyor.