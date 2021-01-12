WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinde yaptığı değişiklik kullanıcılardan tepki toplarken, en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarının başında genel WhatsApp kullanıcı kaybetmeye başladı.
WhatsApp'a alternatif olabilecek mesajlaşma uygulamalarını araştıran kullanıcılar Telegram, Signal ve BİP gibi uygulamalara yöneldi.
Peki hangi uygulama kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor?
İşte WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları...
Signal
Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması. Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirmektedir. İnternet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri ve videoları içerebilen kişiler arası veya grup mesajları göndermek için kullanılır. Mobil uygulamaları ayrıca bire bir sesli ve görüntülü arama yapabilir, ve Android sürümü SMS uygulaması olarak da işlev görebilir.