WhatsApp’ta devrim gibi değişiklik: Yakında tüm kullanıcılarda aktif olacak
WhatsApp, kullanıcı adı sistemiyle telefon numarası zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, numara yerine belirledikleri kullanıcı adıyla iletişim kurabilecek. Henüz sınırlı sayıda hesapta aktif olan sistemin kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir konuşulan önemli bir yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Platform, kullanıcıların telefon numarasını paylaşmadan iletişim kurmasına imkan tanıyacak kullanıcı adı sistemini test etmeye başladı.
Kullanıcı adı dönemi başlıyor
Yeni düzenleme ile birlikte kullanıcılar, diğer sosyal ağlarda olduğu gibi kendilerine özel bir kullanıcı adı oluşturabilecek. Böylece birine ulaşmak için telefon numarası vermeye gerek kalmayacak. Sohbetlerde de numara yerine belirlenen kullanıcı adı görünecek.
Özellik herkese açılmadı
Özellik henüz tüm kullanıcılara sunulmuş değil. WhatsApp gelişmelerini yakından takip eden WABetaInfo’nun aktardığına göre sistem şu anda sınırlı sayıda hesapta aktif durumda. Bu nedenle profil ayarlarında kullanıcı adı seçeneğini göremeyen kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor.
Kullanıcı adı kuralları neler
Kullanıcı adı oluşturmak isteyenler için bazı kurallar da bulunuyor. Buna göre kullanıcı adında en az bir harf yer almak zorunda. Ayrıca sadece küçük harfler, rakamlar, nokta ve alt çizgi kullanılabiliyor. Uzunluk ise minimum 3, maksimum 35 karakter ile sınırlandırılmış durumda.
Teknik sınırlamalar dikkat çekiyor
Bunun yanı sıra teknik bazı kısıtlamalar da uygulanıyor. Örneğin kullanıcı adları “.www” ile başlayamıyor. Aynı şekilde “.com” ya da “.net” gibi alan adı uzantılarıyla biten ifadeler de kabul edilmiyor.
Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer yönü ise Meta ekosistemiyle bağlantısı. Seçilmek istenen kullanıcı adı Instagram veya Facebook üzerinde kullanılıyorsa, WhatsApp’ta kullanılabilmesi için Hesap Merkezi üzerinden bu hesapların size ait olduğunun doğrulanması gerekiyor. Kullanıcı adı başka birine aitse ise bu ismin alınması mümkün olmuyor.
Kademeli olarak yaygınlaşacak
WhatsApp yönetimi, kullanıcı adı özelliğinin önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacağını belirtiyor. Özelliğin kısa süre içinde birçok hesapta aktif hale gelmesi bekleniyor.