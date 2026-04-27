WhatsApp’tan eski telefonlara veda: Milyonlarca cihaz devre dışı kalacak
WhatsApp, 8 Eylül 2026 itibarıyla Android 5.0 ve Android 5.1 kullanan cihazlara desteğini kesiyor. Kullanıcıların veri kaybı yaşamaması için yedekleme yapması önerilirken, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyenler için tek seçenek güncelleme ya da yeni cihaz olacak.
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, eski model akıllı telefonlar için desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, sistem gereksinimlerini güncelleyerek odağını daha yeni cihazlara kaydırıyor. Uygulama açıldığında kullanıcıların karşısına çıkan bilgilendirme mesajlarına göre, 8 Eylül 2026 itibarıyla bazı Android sürümleri artık WhatsApp’ı desteklemeyecek.
Hangi Android sürümleri destek dışı kalıyor?
Bu kapsamda Android 5.0 ve Android 5.1 işletim sistemine sahip telefonlar kullanım dışı kalacak. Hizmet, yalnızca Android 6.0 ve üzeri sürümlerde devam edecek. Güncelleme, hem standart uygulamayı hem de WhatsApp Business sürümünü kapsıyor.
Kullanıcılar verilerini nasıl koruyacak?
Şirket, bu değişiklikten etkilenecek kullanıcıların veri kaybı yaşamaması için önlem almasını tavsiye ediyor. Sohbetler, Google Drive üzerinden yedeklenebildiği gibi, cihazın dahili hafızasında oluşturulan yerel yedekleme dosyalarıyla da korunabiliyor.
Destek kesilince ne yapılmalı?
Destek dışı kalacak bir cihaz kullananlar için çözüm ise oldukça sınırlı. Kullanıcıların ya cihazlarını daha güncel bir işletim sistemiyle yükseltmeleri ya da yeni bir telefona geçmeleri gerekiyor.
Apple tarafında durum ne?
Apple cephesinde ise tablo farklı. iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 ve üzeri sürümleri kullanan cihazlarda uygulama sorunsuz çalışmayı sürdürüyor. Bu nedenle iPhone kullanıcıları için şu an bir kesinti öngörülmüyor.
Yeni özellikler neden eski cihazları zorluyor?
Öte yandan uygulamaya eklenen yeni özellikler, daha güncel sistem gereksinimlerini zorunlu kılıyor. Son paylaşılan bilgilere göre, mesajların ekran üzerinde yüzen baloncuklar şeklinde görüntülenmesini sağlayacak bir bildirim sistemi üzerinde çalışılıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, farklı bir uygulamadan çıkmadan mesajlara daha hızlı erişebilecek.
Ancak bu tür gelişmiş işlevlerin sorunsuz şekilde sunulabilmesi için eski işletim sistemlerine verilen desteğin sona erdirilmesi kaçınılmaz hale geliyor.