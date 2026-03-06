Google Haberler

X’te yeni güncelleme: Abonelik servisinde sıralı paylaşımlar özel hale getirildi

Sosyal medya platformu X, içerik üreticilerinin abonelik gelirlerini artırmayı hedefleyen yeni bir güncelleme yaptı. “Exclusive Threads” özelliğiyle tweet dizilerinin bazı bölümleri yalnızca abonelere açılabilecek, abonelik sayfası ve içerik görünürlüğü de yenilenecek.

Sosyal medya platformu X, içerik üreticilerine yönelik abonelik sisteminde önemli bir güncellemeye gitti. Güncellemenin öne çıkan yeniliği ise “Exclusive Threads” olarak adlandırılan özellik oldu.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, hazırladıkları tweet dizilerinin bazı bölümlerini yalnızca abonelere açık olacak şekilde ayarlayabilecek. Böylece dizinin başlangıç kısmı tüm kullanıcılara görünürken, daha kritik ya da detaylı bölümler sadece abonelere sunulabilecek.

"Merak uyandırın, para kazanın" yöntemi

Şirket, yeni özellikle birlikte içerik üreticilerini abonelik modelini daha aktif kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyor. X tarafından yapılan açıklamada, “İçeriğin küçük bir kısmını ücretsiz olarak sunarak merak uyandırın, geri kalanından ise para kazanın” ifadeleri kullanıldı. Bu yaklaşımın özellikle içerik üreticilerinin abonelikten elde ettikleri gelirleri artırmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Abonelik sayfası ve gelir verileri de güncellendi

Yapılan güncelleme yalnızca yeni içerik özelliğiyle sınırlı kalmadı. Platform aynı zamanda abonelik sayfasını da yeniden düzenledi.

Yeni tasarımla birlikte kullanıcılar; toplam abone sayısını, aboneliklerden elde edilen gelir verilerini ve abonelere özel paylaşımları daha anlaşılır bir şekilde görüntüleyebilecek.

Abonelere özel içerikler profil akışında gösterilecek

Platform, abonelere yönelik içeriklerin görünürlüğünü artıracak bazı yenilikleri de devreye aldı. Buna göre abonelere özel paylaşımlar artık doğrudan profil akışında yer alacak.

Öte yandan içerik üreticilerinin kendilerini tanıtmasını kolaylaştırmak amacıyla paylaşılabilir abonelik kartları da sisteme eklendi. Bu kartlar sayesinde kullanıcılar abonelik sayfalarını farklı platformlarda daha kolay tanıtabilecek.

X ayrıca abonelik ekranını da yenileyerek abonelere sunulan avantajların daha net şekilde görülmesini sağladı. Yeni arayüzde abonelerin erişebileceği özel içerikler ve avantajlar daha belirgin hale getirildi.

Yapılan bu güncellemelerin, platformda abonelik temelli içerik üretimini artırmayı ve içerik üreticilerinin gelir elde etmesini kolaylaştırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

