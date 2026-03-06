Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, hazırladıkları tweet dizilerinin bazı bölümlerini yalnızca abonelere açık olacak şekilde ayarlayabilecek. Böylece dizinin başlangıç kısmı tüm kullanıcılara görünürken, daha kritik ya da detaylı bölümler sadece abonelere sunulabilecek.