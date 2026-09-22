Yapay zekâ artık para da kazandırıyor: Her iki kullanıcıdan biri gelir elde etti
Yapay zekâ artık yalnızca zaman kazandıran bir araç değil, gelir kapısına da dönüşüyor. ABD’de 5 binden fazla yetişkinle yapılan araştırmada AI kullanıcılarının yüzde 48’i para kazandığını söyledi; tüketici harcaması 40 milyar dolara çıktı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zekâ kullananların yüzde 48’i para kazandı
Araştırmaya katılan yapay zekâ kullanıcılarının yüzde 48’i bu teknolojiden yararlanarak gelir elde ettiğini belirtti. Bu oran, ABD’deki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 30’una karşılık geliyor. Böylece yapay zekâ, yalnızca iş yapmayı hızlandıran yardımcı bir araç olmaktan çıkıp ek gelir, serbest çalışma ve yeni iş modellerinin parçasına dönüşüyor. Araştırma, para kazanmanın özellikle genç kullanıcılar arasında çok daha hızlı yayıldığını gösteriyor.
En yaygın gelir kapısı içerik üretimi
Yapay zekâyla para kazananların en sık kullandığı yöntem içerik üretimi oldu. Kullanıcıların yüzde 22’si yapay zekâ destekli içeriklerden gelir elde ettiğini söylerken, yüzde 18’i serbest çalışma projelerinde bu teknolojiyi kullandı. Tasarım, metin hazırlama, görsel üretme, araştırma ve küçük ölçekli dijital işler gelir yaratılan alanlar arasında bulunuyor. Böylece yapay zekâ bazı kullanıcılar için abonelik masrafını karşılayan bir üretim aracına dönüşüyor.
Gençlerde oran yüzde 62’ye çıkıyor
Gelir elde etme oranında kuşaklar arasında büyük fark bulunuyor. Z kuşağındaki yapay zekâ kullanıcılarının yüzde 62’si teknoloji sayesinde para kazandığını söylerken, Baby Boomer kuşağında bu oran yalnızca yüzde 15 seviyesinde kalıyor. Araştırmanın ortaya koyduğu bu fark, gençlerin yapay zekâyı yalnızca bilgi aramak veya eğlenmek için değil, gelir üretme ve kişisel projeleri ticarileştirme amacıyla da daha yoğun kullandığını gösteriyor.
Harcama bir yılda 12 milyar dolardan 40 milyar dolara çıktı
Kullanıcı sayısındaki artış sınırlı kalmasına rağmen yapay zekâ için yapılan küresel tüketici harcaması hızlandı. Menlo Ventures’ın tahminine göre pazar 2025’te yaklaşık 12 milyar dolar büyüklüğündeyken 2026’da 40 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık küresel kullanıcı sayısının 1,8 milyardan yaklaşık 2 milyara yükseldiği hesaplanıyor. Yani büyümenin ana kaynağı yeni kullanıcılar değil, mevcut kullanıcıların daha fazla ödeme yapması oldu.
Kullanıcıların yüzde 55’i artık para ödüyor
ABD’de yapay zekâ kullananların yüzde 55’i en az bir yapay zekâ ürünü için ödeme yaptığını bildirdi. Ödeme yapan kullanıcıların yüzde 46’sı geçen yıla göre daha fazla harcama yaptığını söylüyor. En yaygın aylık harcama aralığı 20-49 dolar olurken, yüksek harcama yapan küçük bir kullanıcı grubu pazarın önemli bölümünü oluşturuyor. Ücretsiz kullanımdan ücretli aboneliklere geçiş, tüketici yapay zekâ pazarındaki büyümenin merkezine yerleşmiş durumda.
Küçük bir grup harcamanın yüzde 60’ını yapıyor
Yapay zekâya ayda 100 dolar veya daha fazla harcayanlar, ödeme yapan kullanıcıların yalnızca yüzde 14’ünü oluşturuyor. Buna rağmen toplam tüketici harcamalarının yaklaşık yüzde 60’ı bu gruptan geliyor. Araştırmada bu kullanıcıların çoğunlukla teknoloji veya finans alanlarında çalışan, yüksek eğitim düzeyine sahip ve yapay zekâyı günlük hayatının birçok bölümüne yerleştirmiş kişiler olduğu görülüyor. Gelirden çok kullanım yoğunluğu ödeme davranışını belirliyor.
Her dört yetişkinden biri her gün kullanıyor
ABD’de yetişkinlerin yüzde 25’i artık yapay zekâyı her gün kullanıyor. Bir yıl önce bu oran yüzde 19 düzeyindeydi. Yapay zekâ kullanıcıları arasında günlük kullanım oranı ise yüzde 39’a ulaşıyor. Kullanıcıların yüzde 24’ü günde bir saatten fazla, yüzde 10’u ise iki saatten fazla zaman geçiriyor. Buna karşılık yüzde 29’luk bir kesim günlük 15 dakikanın altında kalıyor. Böylece sıradan kullanıcılarla teknolojiye bağımlı hale gelen yoğun kullanıcılar arasındaki fark büyüyor.
Bir kullanıcı ortalama üç farklı asistana gidiyor
Tüketiciler artık yalnızca tek bir yapay zekâ asistanına bağlı kalmıyor. Ortalama kullanıcı üç farklı genel amaçlı asistandan yararlanıyor; geçen yıl bu sayı 2,2 seviyesindeydi. Araştırmada ChatGPT kullanıcıların yüzde 60’ına, Gemini yüzde 58’ine, Claude ise yüzde 20’sine ulaşıyor. Claude’un arkasındaki Anthropic’in Menlo Ventures portföy şirketlerinden biri olduğu raporda ayrıca belirtiliyor; marka karşılaştırmalarının bu ilişki dikkate alınarak okunması gerekiyor.
Yapay zekâ artık yalnızca cevap vermiyor
Yapay zekâ ajanlarının kullanımında da hızlı bir artış görülüyor. Kullanıcıların yüzde 41’i bir yapay zekâ ajanını en az bir kez denediğini, yüzde 24’ü ise düzenli kullandığını belirtiyor. Bu sistemler yalnızca soru yanıtlamakla kalmıyor; çok adımlı görevleri tamamlayabiliyor, uygulamalar arasında hareket edebiliyor ve kullanıcı adına işlem gerçekleştirebiliyor. Ajan kullananların yüzde 92’sinin aynı zamanda ücretli yapay zekâ kullanması dikkat çekiyor.
Her üç kullanıcıdan biri son onayı vermedi
Araştırmaya göre yapay zekâ kullanıcılarının yüzde 32’si en az bir kez teknolojiye, kendisinden son onay almadan işlem yapma yetkisi verdi. Bu işlemler arasında e-posta gönderme, alışverişi tamamlama ve bağlantılı hesaplarda görev yürütme bulunuyor. Ajanlara erişim verilen alanların başında e-posta yüzde 36, internet tarayıcıları yüzde 33, mesajlaşma uygulamaları yüzde 31 ve bulut depolama yüzde 29 ile geliyor.
Finans hesaplarına erişim de başladı
Kullanıcıların önemli bölümü hâlâ hassas hesaplar konusunda temkinli. Buna rağmen yapay zekâ ajanlarına sağlık uygulamalarına erişim verenlerin oranı yüzde 23’e, finansal hesaplarına erişim sağlayanların oranı yüzde 20’ye kadar çıkmış durumda. Takvim erişimi yüzde 27 seviyesinde. Yapay zekânın yalnızca bilgi sağlayan bir araçtan kullanıcı adına işlem yapan bir sisteme dönüşmesi, güvenlik ve mahremiyet tartışmalarının önümüzdeki dönemde daha da büyümesine işaret ediyor.
Kullanıcıların önceliği artık kolaylık değil güven
Yapay zekâ seçerken en önemli kriterler de değişiyor. Kullanıcıların yüzde 45’i doğruluğu, yüzde 40’ı güvenilirliği, yüzde 36’sı ise güvenlik ve mahremiyeti öncelikli görüyor. Kullanım kolaylığının önemi yüzde 32’de kalıyor. Yapay zekâyı hiç kullanmayanların yüzde 70’i verilen bilgilere güvenmediğini, yüzde 76’sı mahremiyet konusunda endişeli olduğunu ve yüzde 83’ü mümkün olduğunda bir insanla işlem yapmayı tercih ettiğini söylüyor.
Üreten çok ama yapay zekâ içeriğine mesafe büyüyor
Yapay zekâ içerik üretimini kolaylaştırırken tüketici tarafında ters yönde bir tepki de oluşuyor. Katılımcıların yüzde 36’sı bir içeriğin yapay zekâyla üretildiğini bilirse o içerikle etkileşim kurma olasılığının azalacağını söylüyor. Yapay zekâ üretimi olduğunu bilmenin ilgisini artıracağını söyleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 14. Böylece yapay zekâ bir yandan daha fazla kişiye para kazanma imkânı verirken diğer yandan üretilen içeriğe duyulan güven yeni bir sorun haline geliyor.