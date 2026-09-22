Yapay zekâ artık para da kazandırıyor: Her iki kullanıcıdan biri gelir elde etti

Harcama bir yılda 12 milyar dolardan 40 milyar dolara çıktı





Kullanıcı sayısındaki artış sınırlı kalmasına rağmen yapay zekâ için yapılan küresel tüketici harcaması hızlandı. Menlo Ventures’ın tahminine göre pazar 2025’te yaklaşık 12 milyar dolar büyüklüğündeyken 2026’da 40 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık küresel kullanıcı sayısının 1,8 milyardan yaklaşık 2 milyara yükseldiği hesaplanıyor. Yani büyümenin ana kaynağı yeni kullanıcılar değil, mevcut kullanıcıların daha fazla ödeme yapması oldu.