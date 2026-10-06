Yapay zekâda işverenin tercihi değişti: Basit becerilere talep düşüyor

İş piyasasında yapay zekâ dengesi değişiyor





Yapay zekâyı kullanabilmek kısa süre öncesine kadar çalışanlar için önemli bir avantaj olarak görülüyordu. Ancak yeni veriler, işverenlerin beklentisinin hızla değiştiğini gösteriyor. Workday’in Ekim 2026 Küresel İş Gücü Raporu, şirketlerin artık yalnızca yapay zekâ araçlarını kullanan değil, bu araçları geliştirebilen ve iş süreçlerine entegre edebilen çalışanlara yöneldiğini ortaya koydu.

Araştırmada 550’den fazla büyük işverene ait iş ilanlarındaki beceri talepleri incelenirken çalışanlar ve yöneticilerle yapılan küresel anketlerden de yararlanıldı.