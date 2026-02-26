YouTube'a büyük güncelleme geliyor: Beklenen özellik kullanıma açılacak
YouTube, daha uygun fiyatlı 'Premium Lite' aboneliğini iki kritik özellikle güçlendirdi. Arka planda oynatma ve çevrimdışı indirme desteği artık Lite kullanıcılarına da sunulacak. İşte yeni güncelleme ile gelen özellikler ve Premium ile arasındaki farklar…
YouTube, 2025 yılında yeniden kullanıma sunduğu Premium Lite aboneliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, şimdiye kadar yalnızca standart YouTube Premium abonelerine sunulan arka planda oynatma ve video indirme özelliklerini Premium Lite kullanıcılarına da açtığını duyurdu.
Kademeli olarak dağıtılmaya başlanan güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç haftayı bulabileceği belirtildi.
Premium Lite artık daha güçlü
Premium Lite planı, çıkış yaptığında çoğu videoda reklamsız izleme imkanı sunuyor ancak iki kritik özelliği içermiyordu:
- Arka planda oynatma
- Çevrimdışı izlemek için video indirme
Yeni güncellemeyle birlikte bu iki özellik de Lite abonelerine açıldı. Ancak bazı sınırlamalar devam ediyor.
Hangi içerikler kapsam dışında?
YouTube’un açıklamasına göre:
- Özellikler çoğu müzik dışı içerikte geçerli olacak
- Shorts videoları kapsam dışında kalacak
- İçerik arama ve gezinme sırasında reklam gösterimi sürebilecek
- Müzik ve müzik videolarında reklamsız dinleme özelliği Premium’a özel kalacak
- Standart Premium aboneliğinde ise bu özellikler daha geniş kapsamlı sunulmaya devam ediyor.
Ücretsiz kullanıcıları etkileyen değişiklikler
Bu güncelleme, YouTube’un son dönemde ücretsiz kullanıcılar için bazı kısıtlamalara gitmesinin ardından geldi.
Öne çıkan değişiklikler:
- YouTube Music’te ücretsiz kullanıcılar için şarkı sözü sınırı getirildi
- Arka planda oynatmaya imkan tanıyan tarayıcı açıkları kapatıldı
YouTube, arka planda oynatma özelliğinin Premium üyelerine özel olduğunu ve tüm platformlarda tutarlılık sağlamak için sistemin güncellendiğini açıkladı.