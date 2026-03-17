Yurt dışı cihazlarda 2026 maktu ücretleri belli oldu
Cumhurbaşkanı kararıyla ticari olmayan amaçla getirilen cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi cihazlarda uygulanacak maktu ücretler 2026 yılında da mevcut seviyelerde sabit tutuldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ticari ithalat amacı dışında yurt dışından getirilen elektronik cihazlardan alınan maktu ücretlerde 2026 yılı için artışa gidilmedi. Cep telefonunda 20 euro, bilgisayarda 10 euro ve televizyonlarda 8 ila 80 euro arasında değişen ücretler uygulanmaya devam edecek.
Mevcut tarifeye göre, yurt dışından getirilen cihazlardan;
cep telefonları için 20 euro
bilgisayarlar için 10 euro
televizyonlar için ise özelliklerine göre 8 euro ile 80 euro arasında maktu ücret alınacak.
Söz konusu maktu ücretlerde son düzenleme, 2019 yılında yayımlanan 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılmış, tarifeler 2020 yılı için güncellenmişti. Sonraki yıllarda ise aynı ücretler korunarak uygulanmaya devam edildi.