Zuckerberg'in gizli bir planı mı var?

Facebook'un üst şirketi Meta'nın piyasa değerindeki erime sürüyor. Şirketin piyasa değeri dün Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 600 milyar doların altına gerildi.

Şirketin hisselerinde yaşanan yüzde 2'lik düşüş ile piyasa değeri 599,32 milyar dolara geriledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Big Tech'i hedef alan yeni bir antitröst yasası hazırlığı yaptığı biliniyor. Rekabet yasası taslağı, aylık en az 500 bin kullanıcı ve 600 milyar doları aşan piyasa değerine sahip platformları hedefine oturtuyor.