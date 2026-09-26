1 milyon 233 bin TL faizsiz konut kredisi: Kimler yararlanabiliyor?

Faizsiz konut kredisi 1 milyon 233 bin TL oldu





Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile mevzuatta belirlenen diğer hak sahiplerinin konut edinmesini desteklemek amacıyla uygulanan faizsiz konut kredisinde 2026 yılı tutarı 1 milyon 233 bin TL olarak uygulanıyor.

Kredi tutarı her yıl Türkiye genelindeki yıllık fiyat artışı dikkate alınarak artırılıyor. Ancak uygulama herkese açık bir TOKİ konut kampanyası niteliği taşımıyor. Krediden yararlanabilmek için ilgili mevzuatta belirtilen hak sahipliği koşullarını karşılamak gerekiyor.