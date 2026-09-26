1 milyon 233 bin TL faizsiz konut kredisi: Kimler yararlanabiliyor?
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile mevzuatta belirtilen hak sahiplerine sağlanan faizsiz konut kredisinin 2026 yılı tutarı 1 milyon 233 bin TL’ye yükseldi. Kredide klasik bir vade uygulanmazken geri ödeme maaştan yapılan kesintiyle gerçekleştiriliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Faizsiz konut kredisi 1 milyon 233 bin TL oldu
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile mevzuatta belirlenen diğer hak sahiplerinin konut edinmesini desteklemek amacıyla uygulanan faizsiz konut kredisinde 2026 yılı tutarı 1 milyon 233 bin TL olarak uygulanıyor.
Kredi tutarı her yıl Türkiye genelindeki yıllık fiyat artışı dikkate alınarak artırılıyor. Ancak uygulama herkese açık bir TOKİ konut kampanyası niteliği taşımıyor. Krediden yararlanabilmek için ilgili mevzuatta belirtilen hak sahipliği koşullarını karşılamak gerekiyor.
Kimler faizsiz konut kredisi kullanabiliyor?
Faizsiz konut kredisi belirli hak sahiplerini kapsıyor. Harp veya vazife malulü olmaları nedeniyle aylık bağlananlar bu haktan yararlanabiliyor.
Ayrıca ilgili mevzuat kapsamındaki nedenlerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile faizsiz kredi hakkını kullanmadan hayatını kaybeden harp veya vazife malullerinin dul ve yetimleri de belirlenen koşullarda kredi kullanabiliyor.
15 Temmuz gazileri de faizsiz konut kredisi hakkı bulunan gruplar arasında yer alıyor.
Hak sahipliğinde öncelik sırası var
Kredinin kullanılmasında hak sahipleri arasında belirlenmiş bir öncelik sırası bulunuyor.
Öncelikle malulün kendisi krediden yararlanıyor. Kredi hakkını kullanmadan hayatını kaybetmesi durumunda hak dul eşe geçiyor.
Eşin hayatta olmaması veya yeniden evlenmiş olması halinde belirlenen koşulları taşıyan çocuklar müştereken kredi kullanabiliyor. Bunların da bulunmaması durumunda öncelikle anne olmak üzere anne veya baba hak sahibi olabiliyor.
Faiz gerçekten sıfır
Uygulamanın en önemli özelliği krediye faiz uygulanmaması.
Hak sahibi 1 milyon 233 bin TL'lik kredi için bankacılık sistemindeki konut kredilerinde olduğu gibi faiz ödemiyor. Ancak kredi tamamen masrafsız değil.
Kredinin açılması sırasında hak sahibinden kredi tutarının yüzde 1'i oranında bir defaya mahsus masraf alınıyor.
12 bin 330 TL başlangıç masrafı çıkıyor
2026 yılı için belirlenen 1 milyon 233 bin TL'lik kredi üzerinden yüzde 1'lik açılış masrafı hesaplandığında tutar 12 bin 330 TL’ye karşılık geliyor.
Bu ödeme bir defaya mahsus alınıyor. Bunun dışında kredi borcuna faiz işletilmiyor.
Sabit 120 ay vade yok
Faizsiz konut kredisinde dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan biri de vade.
Kredi için 60, 120 veya 180 ay gibi önceden belirlenmiş klasik bir konut kredisi vadesi uygulanmıyor. Kredinin vadesi, borcun tamamen ödendiği tarihte sona eriyor.
Bu nedenle geri ödeme süresi hak sahibinin aylığına ve her ay yapılan kesinti miktarına göre değişebiliyor.
Taksit maaşın dörtte birine göre belirleniyor
Kredinin geri ödemesi hak sahibinin aldığı aylık üzerinden yapılıyor.
Her türlü tazminat dahil olmak üzere hak sahibinin aldığı aylığın dörtte biri SGK tarafından kesilerek kredi borcuna aktarılıyor.
Örneğin geri ödemeye esas aylığı 40 bin TL olan bir hak sahibinde, diğer koşullar değişmediği varsayıldığında aylık kesinti 10 bin TL düzeyinde oluyor.
Aylık kesilirse ödeme sistemi değişiyor
Krediyi kullanan kişinin aylığının daha sonra kesilmesi borcu ortadan kaldırmıyor.
Bu durumda kalan kredi borcu bankaya bildiriliyor ve ilgili mevzuatta belirlenen yöntemle ödemeye devam ediliyor.
Aylık almayan bazı hak sahipleri ile çalışmaya devam eden maluller açısından taksit hesabında son aylık üzerinden farklı bir hesaplama yöntemi uygulanabiliyor.
İstenilen yerde konut alınabiliyor
Faizsiz konut kredisi yalnızca TOKİ tarafından üretilen konutların satın alınmasıyla sınırlı değil.
Hak sahipleri krediyle istedikleri bölgede ve istedikleri büyüklükte konut edinebiliyor. Böylece hak sahibinin yalnızca belirli bir şehirdeki veya belirli büyüklükteki konutu seçmesi gerekmiyor.
Ancak kredi konut edinme amacıyla ve bir konutla sınırlı olarak kullandırılıyor.
Tapuda kritik 1 yıl şartı
Kredinin kullanılacağı konut açısından önemli koşullardan biri tapu tarihi.
TOKİ'nin açıkladığı uygulamaya göre, faizsiz krediyle edinilecek konutlarda herhangi bir bölge veya büyüklük kısıtlaması bulunmuyor. Ancak tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması gerekiyor.
Hak sahibinin almak istediği konuta ait tapu belgesi başvuru sürecinde kullanılıyor.
Başvuru nasıl yapılıyor?
SGK ile ilgili kurumlar arasındaki veri paylaşımı nedeniyle birçok hak sahibi açısından eskiden kullanılan ayrı hak sahipliği belgesini alma zorunluluğu kaldırıldı.
Sistemde hak sahipliği bilgisi elektronik olarak sorgulanabiliyor. Faizsiz konut kredisinden yararlanmak isteyen hak sahipleri başvurularını ilgili banka şubeleri üzerinden gerçekleştiriyor.
TOKİ kampanyalı konut satışlarından yararlanılacak başvurularda ise ilgili kamu bankaları üzerinden işlem yapılabiliyor.
Herkese açık konut kredisi değil
1 milyon 233 bin TL'lik faizsiz konut kredisiyle ilgili en önemli ayrıntı kapsam.
Uygulama, ilk kez ev alacak herkese veya bütün emeklilere verilen genel bir faizsiz kredi değil.
Krediden yalnızca ilgili kanun ve düzenlemelerde tanımlanan şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, belirli dul ve yetimler ile diğer hak sahipleri yararlanabiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde hak sahipliği durumunun kontrol edilmesi gerekiyor.