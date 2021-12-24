1700 yıllık şişede zeytinyağı tespit edildi Sivas'ta milattan sonra 3. veya 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen cam fanus içindeki malzemenin zeytinyağı olduğu tespit edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yapılan araştırmada, milattan sonra 3. veya 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, ağzı kille kaplanmış cam fanus içinde saklanan malzemenin zeytinyağı olduğu tespit edildi. 1 | 5

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM), Kurtlapa köyündeki kazıda bulunan ve Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen cam fanus içindeki maddenin belirlenmesi için araştırma yaptı. 2 | 5

Araştırmalar sonucu cam fanusta yüzyıllarca bozulmadan kalan maddenin zeytinyağı olduğu belirlendi. Zeytinyağı, sergilenmek üzere yeniden Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Sivas Müze Müdürü Ali Alkan, müzedeki programda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır Cumhuriyet Üniversitesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile yaptıkları protokoller sayesinde başarılı işlere imza attıklarını söyledi. 3 | 5