1800 yıl sonra ortaya çıkarıldı

Bölgenin kazı başkanlığı statüsünde çalışması için gerekli koşulların da sağlandığını vurgulayan Tuncer, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan yeni yapı, yeni keşifle birlikte aslında yeni bir soluk kazandı. Gördüğünüz, yaklaşık 1800 yıllık bir su kanalizasyonu sistemi. Atık sistemi ve yapının büyüklüğü bizi de şaşırttı. İçinde yürüyebileceğimiz, çeşitli kollarla şehrin geneline yayılan bir kompleks tesisinin bir parçasıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 2 bin yıllık belediyecilik performansına da güzel bir atıf oluşturdu. O günlerdeki kanalizasyon sisteminin hala yapı olarak sağlam bir şekilde karşımızda olması ve tesisin büyüklüğü kompleksiyle, şehrin ihtiyaçlarına cevap veriyor oluşu açıkçası bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti."