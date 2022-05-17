1919 metrelik dev bayrakla 19 Mayıs coşkusu

Etkinlik hakkında bilgi veren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “19 Mayıs kutlamaları Samsun’da büyük bir coşkuyla başladı. Coşkulu bir kalabalıkla birlikte 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdık. Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Bu manada Samsunumuzla gurur duyuyoruz. Bayramı çok çok etkin bir şekilde kutluyoruz. Hem yarın hem de 19 Mayıs günü birçok programımız var. Bunların tamamına Samsunlu hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.







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