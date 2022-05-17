1919 metrelik dev bayrakla 19 Mayıs coşkusu
Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında 1919 metrelik bayrakla yapılan yürüyüş büyük ilgi gördü.
Samsun Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği bayrak yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’ndan başladı. Cumhuriyet, Lise ve İstiklal Caddeleri ile 19 Mayıs Bulvarı'nı takip eden kortej, tekrar Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.
Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş 1919 metrelik bayrağı göğüslerinin üzerinde taşıdı. Yolların kenarına toplanan vatandaşlar ise korteje alkışlarla destek verdi.
Pandemi dolayısıyla 2 yıldır yapılamayan yürüyüş bu yıl coşku içinde gerçekleştirildi. 1919 metrelik dev bayrağın binlerce kişi tarafından taşınması dron ile havadan görüntülendi.
Etkinlik hakkında bilgi veren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “19 Mayıs kutlamaları Samsun’da büyük bir coşkuyla başladı. Coşkulu bir kalabalıkla birlikte 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdık. Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Bu manada Samsunumuzla gurur duyuyoruz. Bayramı çok çok etkin bir şekilde kutluyoruz. Hem yarın hem de 19 Mayıs günü birçok programımız var. Bunların tamamına Samsunlu hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.