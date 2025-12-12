200 yıllık aile mesleğini yapan tek kişi kaldı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki asırdır aynı aile tarafından sürdürülen demircilik mesleği, usta-çırak zincirinin kopmasıyla birlikte son temsilcisine kaldı.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir dönem dokuz ayrı dükkânda icra edilen demircilik mesleği, bugün yok olma noktasına geldi. İlçede yaklaşık 200 yıldır aynı aile tarafından sürdürülen bu köklü zanaatı yaşatan yalnızca tek bir usta kaldı.
72 yaşındaki Reşit Demirci, henüz çocuk yaşlarda babasının yanında çırak olarak mesleğe adım attı. O günden bu yana aynı ocakta çalışmayı sürdüren Demirci, ailesinden devraldığı mesleği büyük bir özveriyle yaşatmaya devam ediyor.
Babası da demirciliği kendi babasından öğrenen Reşit Demirci, mesleğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurguluyor. Yaklaşık 65 yıldır aynı dükkânda üretim yapan Demirci, geleneksel yöntemlerden hiç kopmadığını söylüyor.
Demirci, tahra, satır, kıyma bıçağı, orak ve balta gibi birçok el yapımı demir ürününü kendi elleriyle üretiyor. El emeğine dayalı bu üretim, hem fiziksel güç hem de uzun yılların tecrübesini gerektiriyor.
Mesleğin zorluğuna dikkat çeken Reşit Demirci, kazancının da oldukça sınırlı olduğunu belirterek, “Zor bir iş, ekmeği de az. Bu yüzden kimse bu mesleğe yönelmiyor” dedi. Gençlerin ilgisizliği, zanaatın geleceğini tehdit ediyor.
Cizre’de geleneksel zanaatların yok olmaması için çırak yetiştirmenin hayati önemde olduğunu vurgulayan Demirci, “Bizi takip eden kimse yok. Eğer bu meslek ölürse bir daha geri gelmez” diyerek çağrıda bulundu.