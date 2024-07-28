2024 yazında en çok tercih edilen plaj ve seyahat rotaları belli oldu Biletbayisi.com, bu yazın en çok tercih edilen plajlar ve seyahat rotalarını açıkladı. Platformda bu yaz en yoğun ilgiyi Antalya, Bodrum, Çeşme ve Marmaris gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin plajlarının bu yaz tatilcilerin gözdesi olduğu belirtildi. Özellikle Antalya, Bodrum, Çeşme ve Marmaris'in yoğun ilgi gördüğü kaydedildi. Kaputaş Plajı (Kaş, Antalya): Beyaz kumları ve turkuaz deniziyle ünlü plaj, hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğradı. Ölüdeniz (Fethiye, Muğla): Mavi bayraklı plajlarıyla Ölüdeniz, su sporları ve yamaç paraşütü severlerin destinasyonu haline geldi. 1 | 8

İztuzu Plajı (Dalyan, Muğla): Doğal güzellikleri ve caretta carettaların yuvalama alanı olan plaj, doğaseverler ve ekoturizm meraklıları için cazip bir destinasyon olarak öne çıktı. Alaçatı Plajları (İzmir): Rüzgar sörfü tutkunlarının adresi olan bölge, aynı zamanda renkli sokakları, tarihi taş evleri ve Ege mutfağıyla da tatilcileri cezbetti. 2 | 8

Aileler ve çiftler, tatil deneyimi için araç kiralama hizmetlerine yoğun ilgi gösterdi. Kendi rotalarını oluşturmak ve keşfetmek isteyenler için araç kiralama, öne çıkan seçeneklerden biri oldu. Özellikle doğa içinde yapılan seyahatlerde ve kıyı şeridinde yapılan gezilerde araç kiralama hizmeti, talep gördü. Tatilciler, araç kiralama sayesinde kendi programlarını yaparak daha esnek ve rahat bir tatil geçirme fırsatı buldu. 3 | 8