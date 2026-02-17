2026 Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izleniyor mu?
Bugün Halkalı Güneş tutulması yaşanacak. Doğa olaylarına ilgi duyanlar bu anlara şahit olmak isterken birtakım sorular peş peşe geliyor. Bunlardan ikisi "Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta", "Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izleniyor mu" şeklinde...
Güneş tutulması ne zaman?
Halkalı Güneş tutulması takvime göre 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 19.26'da görülecek.
17 Şubat'taki Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Halkalı Güneş tutulması Antarktika'dan izlenebilecek.
Halkalı Güneş tutulması nedir?
Halkalı güneş tutulması, Ay’ın Güneş’in önünden geçmesine rağmen Güneş’i tam olarak kapatamadığı tutulma türüdür. Bu durumda Güneş’in kenarları parlak bir halka şeklinde görünür. Bu görüntüye halk arasında “ateş çemberi” de denir.