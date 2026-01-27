Google Haberler

27 OCAK 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Ocak 2026 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

27 Ocak 2026 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 ABİ

23.30 ABİ

27 Ocak 2026 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Krater

22.15 Krater

27 Ocak 2026 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

27 Ocak 2026 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

27 Ocak 2026 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa   

22.00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

27 Ocak 2026 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.20 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

27 Ocak 2026 Salı Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor 2026

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

