277 metrelik dev kruvaziyer Bodrum Limanı'na yanaştı
Rodos'tan gelen Bahama bayraklı 277 metrelik kruvaziyer gemisi Scarlet Lady, 2 bin 521 yolcu ve 1146 personelle Bodrum Limanı'na yanaştı. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistleri taşıyan dev gemi, ilçe merkezinde ve turistik noktalarda hareketlilik oluşturdu.
Muğla’nın Bodrum ilçesine yanaşan dünyanın dikkat çeken kruvaziyer gemileri arasında yer alan Bahama bayraklı "Scarlet Lady", görenleri kendine hayran bıraktı. Dev gövdesi ve taşıdığı binlerce yolcuyla Bodrum Limanı’na giriş yapan kruvaziyer, ilçeye hareketlilik kattı.
Limana yanaşmasının ardından gemide bulunan turistler ilçe merkezine çıkarak tarihi ve turistik noktaları gezmeye başladı. Özellikle çarşı, marina bölgesi ve sahil hattında yoğunluk oluştu.
277 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Rodos Limanı’ndan gelerek Bodrum’a ulaştı.
Ağırlıklı olarak Amerikalı turistleri taşıyan Scarlet Lady’de toplam 2 bin 521 yolcu ile 1146 personelin bulunduğu öğrenildi. Binlerce kişilik kapasitesiyle öne çıkan dev kruvaziyer, Bodrum’un kruvaziyer turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinden itibaren limanda dikkatleri üzerine çeken gemi, büyüklüğüyle de ilgi odağı oldu.
Bodrum’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Scarlet Lady’nin saat 20.00’de limandan ayrılarak Mikonos Limanı’na hareket edecek.