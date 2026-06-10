277 metrelik dev kruvaziyer Bodrum Limanı'na yanaştı

Ağırlıklı olarak Amerikalı turistleri taşıyan Scarlet Lady’de toplam 2 bin 521 yolcu ile 1146 personelin bulunduğu öğrenildi. Binlerce kişilik kapasitesiyle öne çıkan dev kruvaziyer, Bodrum’un kruvaziyer turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinden itibaren limanda dikkatleri üzerine çeken gemi, büyüklüğüyle de ilgi odağı oldu.