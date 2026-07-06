3 bin rakımda zorlu yaşam: Yırtıcılara karşı gece nöbeti

Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu bölgede, atalarından devraldıkları göçerlik kültürünü sürdüren aileler, kışı köylerinde geçirirken ilkbahar ve yaz aylarında zengin bitki örtüsüne sahip Munzur yaylalarına göç ediyor.

Yaylalarda kurdukları çadırlarda yaşayan göçerler, günün ilk ışıklarıyla birlikte koyunlarını otlatmak için dağlara çıkarıyor. Gün boyunca doğal meralarda otlayan koyunlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağım için yayla yerleşimlerine getiriliyor.