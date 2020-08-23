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32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı!
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu'nun startını verdiği yarışı, kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, erkeklerde ise Mustafa Serenay ilk sırada tamamladı.
23 Ağustos 2020