4 EKİM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Ekim 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Ekim 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

4 Ekim 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Kör Nokta 03:00 Bir Gece Masalı 06:00 Benim İçin Üzülme 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Karadut 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

4 Ekim 2024 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:45 Arka Sokaklar 04:00 Poyraz Karayel 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

4 Ekim 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 05:00 Yasak Elma 06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yabani 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kötü Kan 23:15 Orta Sayfa 3 | 7