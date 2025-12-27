Google Haberler

43 milyon TL vergi kaçıran influencer yakayı ele verdi

Japon sosyal medya fenomeni Reika Kuroki, 157 milyon yen (43 milyon TL) vergi kaçırmakla suçlandı. Kuroki'nin gelirini gizlediği, tüketim ve kurumlar vergisinden kaçındığı iddia edildi.

Japonya’da sosyal medya fenomeni ve Solarie reklam şirketi başkanı Reika Kuroki, iki yöneticiyle birlikte kurumsal vergi ve tüketim vergisi kaçırmakla resmi olarak suçlandı.

Üç isim hakkında iddianame düzenlendi ancak gözaltı kararı çıkmadı. Dava Japon kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Instagram’da Reika Miyazaki adıyla bilinen Kuroki’nin yaklaşık 500 bin takipçisi bulunuyor.

Influencer’ın çeşitli kozmetik ve tüketici ürünlerini reklam ajanslarının talebiyle tanıttığı, ödemelerin Solarie üzerinden yapıldığı belirtiliyor.

Savcılığa göre gelirlerinin önemli bir bölümü beyan edilmedi.

İddianameye göre Kuroki, Ocak 2021’e kadarki bir yıllık dönem ile Ocak 2024’e kadar olan iki yılda toplam 496 milyon yen geliri sakladı.

Bu gelir üzerinden 126 milyon yen kurumlar ve diğer vergiler, ayrıca Şubat 2022-Ocak 2024 arasında 31 milyon yen tüketim vergisi ödemekten kaçındı.

Toplam kaçak vergi miktarı 157 milyon yen olarak açıklandı.

Yetkililer, Kuroki ve şirket yöneticilerinin bildirilmeyen parayı işletme masraflarında kullandığını belirtiyor.

Savcılık soruşturması, fenomen ve şirket yönetiminin ticari kazançları sistemli biçimde kayıt dışı tuttuğunu işaret ediyor.

Soruşturmanın duyurulduğu gün Kuroki Instagram üzerinden açıklama yaptı.

“Davranışlarımı derin şekilde sorguluyorum. Gereken düzenlemeleri hızla yapacağım ve vergiyi ödeyeceğim” diyerek kamuoyundan özür diledi.

