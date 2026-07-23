5 yıldır dünyanın en iyisi: Kazdağları'nda siyah bal hasadı başladı

Kazdağı siyah balının uluslararası düzeyde önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Deveci, "Dünyada ve Türkiye'de önemli dereceler elde eden, yüksek kaliteye sahip bu balı bölgemizde üretiyoruz. Kooperatif ortaklarımız ve arıcılarımız tarafından üretilen bu değerli ürünün tüketiciler tarafından tercih edilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.