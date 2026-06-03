8 ayda tamamladı: Efsane 302'yi minyatür olarak hayata döndürdü

302'nin yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir araç olduğunu vurgulayan Sungur, ortaya çıkan çalışmanın benzersiz olduğunu söyledi. Sungur, "302 modeli sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanınan ve bilinen bir araçtır. Bu minyatür hali ise şu an için Türkiye'de ve dünyada tek. Gören herkes durduruyor, incelemek istiyor. Çok beğenildi" dedi.