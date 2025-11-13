Google Haberler

8 yıl sonra bu hale geldi, görenler şaşırdı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahibi 8 yıl önce vefat eden park halindeki otomobil sarmaşıklarla kaplandı.

8 yıl sonra bu hale geldi, görenler şaşırdı! - Resim: 1

İzmir'de ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S'ye ait 35 AUN 67 plakalı otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

8 yıl sonra bu hale geldi, görenler şaşırdı! - Resim: 2

O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

8 yıl sonra bu hale geldi, görenler şaşırdı! - Resim: 3

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.

8 yıl sonra bu hale geldi, görenler şaşırdı! - Resim: 4

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun,"Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor" dedi.Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi.

8 yıl sonra bu hale geldi, görenler şaşırdı! - Resim: 5

8 yıl sonra bu hale geldi, görenler şaşırdı! - Resim: 6

"Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz."

8 yıl sonra bu hale geldi, görenler şaşırdı! - Resim: 7

"Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti."

