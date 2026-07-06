AB tescilli sarımsakta yeni sezon başladı: Taşköprü'de 4 bin aile hasat için tarlaya indi

Ertekin, "Hasattan sonra ürünlerimizi 10 ila 15 gün tarlada kurutuyoruz. Daha sonra köyümüzdeki depomuza taşıyarak temizliğini yapıyor, küçük, orta ve büyük boy olarak sınıflandırıyoruz. Ardından Taşköprü Sarımsak Pazarı ile Germeç Pazarı'nda satışa sunuyoruz." diye konuştu.