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  4. ABD-Meksika sınırında 242 metrelik 'narko-tünel'

ABD-Meksika sınırında 242 metrelik 'narko-tünel'

Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir “narko-tünel” daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç hafta önce bir tünel daha bulunmuştu.


ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir “narko-tünel” daha tespit edildi.


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Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Tijuana şehri ile ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağlayan 242 metre uzunluğunda yeni bir tünel keşfedildiği aktarıldı.


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Tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, içinde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi.


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Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi. 


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