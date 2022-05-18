ABD sınırına 530 metrelik tünel ABD güvenlik birimleri, Meksika sınırında yerin 18 metre altından kazılmış, uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 530 metre uzunluğunda bir tünel buldu.

ABD Adalet Bakanlığına bağlı ekipleri, ABD-Meksika sınırında yerin 18 metre derinliğinde uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 530 metre uzunluğunda bir narko-tünel buldu. Tünelin, Meksika’nın Tijuana şehri ile ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağladığı tespit edildi. İçerisinde havalandırma, elektrikli aydınlatma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin, ABD tarafındaki San Diego şehrinde uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir depoya açıldığı açıklandı.



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Operasyon kapsamında ABD güvenlik güçlerinin, 6 kişiyi uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle gözaltına aldı, piyasa değeri 25 milyon dolar olan 771 kilogram kokain, 74 kilogram metamfetamin ve 1 buçuk kilogram eroinin ele geçirildiği belirtildi.





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