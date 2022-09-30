ABD'de 241 km hıza çıkan kasırga gemileri karaya savurdu
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sebebiyle yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı.
Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak "hayatı tehdit eden" kasırga konusunda uyarıda bulundu.
Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi.
Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.
Kasırga, Florida'da teknelerin kıyıya vurmasına sebep oldu bazı tekneler ise yola savruldu.