ABD'de ambulans helikopter düştü: 4 kişi kurtuldu ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine bir ambulans helikopter düştü. Kazada 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.

Pennsylvania'nın Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, kazadan biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması karşısında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize." sözleriyle ifade etti. 1 | 6

Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşebilmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi. 2 | 6

Helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu kaydedildi. 3 | 6