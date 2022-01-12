ABD'de ambulans helikopter düştü: 4 kişi kurtuldu
ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine bir ambulans helikopter düştü. Kazada 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.
Pennsylvania'nın Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, kazadan biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması karşısında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize." sözleriyle ifade etti.
Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşebilmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi.
Helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu kaydedildi.
Helikopterdekilerin, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden kendi çabalarıyla çıkmayı başardıkları belirtildi. (A.A.)